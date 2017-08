Viale Europa, spaccio di cocaina via chat: fermato 25enne

Ieri pomeriggio la polizia ha fermato un 25enne tunisino e una 20enne fiorentina dopo che non avevano rispettato l' "alt" a un posto di blocco della polizia in Viale Europa. Indosso all'uomo, che ha tentato la fuga in Piazza Francia, sono state trovate alcune dosi di cocaina. Il nordafricano aveva anche uno smarthphone che sarebbe stato usato dall'uomo per raccogliere degli ordini di consegna della droga. Sul telefonino sequestrato al 25enne un utente aveva infatti “ordinato” - utilizzando la chat di Messanger - una "consegna a domicilio". Secondo quanto riscontrato, il pusher avrebbe dovuto lasciare una dose di cocaina sotto lo zerbino di casa del cliente dove in cambio ci sarebbe stata ad attenderlo una banconota da 50 euro. Ma al messaggio ha risposto la polizia e alla porta del potenziale acquirente - non molto distante dal luogo dell’operazione - si è presentata una pattuglia della squadra mobile che in poco tempo è riuscita a ricostruire anche altre analoghe “consegne” avvenute nell’ultimo mese ad opera di quello che gli inquirenti ritengono essere lo stesso uomo. Il 25enne è stato arresto per detenzione ai fini di spaccio, la 20enne è stata denunciata.

"Le nuove frontiere dello spaccio sfruttano la Rete per portare a termine i propri traffici illeciti - scrive Gianni Sammarco ( parlamentare di Alternativa popolare)- . Ma la bravura e la preparazione delle nostre forze dell'ordine hanno impedito che si concretizzasse anche un tentativo di spaccio via web. A Firenze un 25enne tunisino è stato intercettato mentre si metteva d'accordo in chat con un cliente per vendergli della droga. L'accordo consisteva nel prendere il denaro da sotto il tappeto antistante la porta d'ingresso del cliente e lasciare li gli stupefacenti. Ma la Polizia ha intercettato l'uomo sullo scooter e l'ha tratto in arresto. Un applauso all'ennesima operazione vincente delle nostre forze dell'ordine nella lotta al traffico della droga. Una battaglia che li vede pronti e aggiornati su tutti i fronti, fisici o informatici, in cui possono verificarsi scambi illeciti".