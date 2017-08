Viale Corsica, taglio degli alberi sorvegliato dalla polizia / FOTO e VIDEO

Questa mattina è cominciato il taglio degli alberi in viale Corsica. Alcuni fiorentini sono contrari a questa decisione del Comune. Anche stamani hanno protestato tanto che erano presenti alcuni poliziotti in tenuta antisommossa a sorvegliare il lavoro dei tecnici.

La settimana scorsa il temporale violento che si era abbattuto sulla città aveva provocato la caduta di un albero nello stesso viale. Fortunatamente senza provocare danni a persone o cose. L'albero era uno di quelli che l'amministrazione comunale aveva già programmato di dover abbattere.

Patrizia Agressi di “Cittadini per gli alberi”, un comitato nato per opporsi al taglio degli alberi in viale Morgagni, questa mattina era a protestare contro il taglio degli alberi in viale Corsica: “Avevamo ottenuto l’anagrafe degli alberi, piano piano hanno eroso le promesse fatte e il diritto dei cittadini di sapere esattamente quali saranno i programmi di taglio. Non ci opponiamo all’abbattimento degli alberi malati, però a Firenze la manutenzione è pessima. I cittadini di viale Corsica avevano avuto la garanzia che non sarebbero stati abbattuti gli alberi sani invece li stanno tagliando tutti. A livello di cittadini continueremo a fare esposti sulla questione della mancata trasparenza”.

" Fanno a pezzi la storia di Firenze - tuona Ulla Passerelli del comitato di Viale Corsica -. Noi sospettiamo ci sia qualcosa dietro, per questo abbiamo segnalato la vicenda alla procura".