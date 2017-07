Viale Corsica, residenti in rivolta contro il taglio degli alberi / FOTO

'Senza perizie nessun abbattimento'. E' lo striscione che è stato appeso questa mattina in una traversa di viale Corsica, dove oggi iniziano gli interventi per abbattere oltre 50 ippocastani.

L'intervento rientra tra quelli programmati dal Comune, che in agosto prevedono il taglio di circa 300 alberi in città (in totale gli alberi che in futuro saranno abbattuti sono circa 8mila), tra cui quelli in viale Belfiore, viale Guidoni, viale del Poggio Imperiale, viale Rosselli.

La protesta dei residenti è mirata ad impedire il taglio degli alberi, e sta ritardando le operazioni, iniziate questa mattina prima delle 8. Sul posto è atteso anche il presidente del Quartiere 5 Cristiano Balli (Pd). Già dispiegati numerosi vigili e carabinieri.

Gli alberi da abbattere sono classificati in classe C o C/D, le classi che precedono la classe D, che richiede il taglio immediato. Per il Comune sono alberi che devono essere abbattuti, in quanto a rischio deterioramento e caduta in futuro.

Per i residenti molti alberi sarebbero invece ancora sani. Palazzo Vecchio ha annunciato che i 300 alberi abbattuti in agosto saranno rimpiazzati, a partire dall'autunno, con 800 nuovi alberi. Al posto degli ippocastani di viale Corsica arriveranno dei peri ornamentali (foto sotto da Facebook, grupo 'Firenze dal basso').

