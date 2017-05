Viale Belfiore: rissa tra minori nel centro di accoglienza

Ieri mattina i carabinieri del nucleo radiomobile sono intervenuti presso il Centro di accoglienza minorile di Viale Belfiore dove gli operatori della struttura avevano chiesto aiuto per una rissa tra gli ospiti. Lite che ha visto colpi di ogni tipo, calci e pugni, oltre all'utilizzo di spranghe di alluminio. I militari dell'Arma hanno riportato la situazione alla calma.



A causa delle lesioni riportate dai partecipanti alla rissa, sei minori sono stati costretti a ricorrere alle cure mediche. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha portato i giovani presso i pronto soccorso di Santa Maria Nuova e Careggi. Ne usciranno tutti con lievi lesioni, per un massimo di 5 giorni. Per tutti, sei 17enni, 5 dei quali di origine kosovara ed uno della Guinea, è scattata la denuncia per rissa aggravata. E danneggiamento visto che è stato in parte rotto l'impianto di riscaldamento. Al momento non sono ben chiari i motivi per i quali la discussione è degenerata in rissa.