Dalla Toscana alla Francia in scooter: un viaggio alla scoperta del genio di Leonardo

Dalla Toscana alla Francia in scooter, alla scoperta del genio di Leonardo: un'iniziativa organizzata in occasione del cinquecentenario della morte del genio. Il Festival del Viaggio e la Società Italiana dei Viaggiatori organizzano ‘Leonardo's Travel – 500 anni in viaggio con Leonardo', un lungo itinerario che si snoda tra 12 tappe, da Anchiano di Vinci al Castello di Clos-Lucé ad Amboise.

Lo scrittore e direttore del Festival del Viaggio, Alessandro Agostinelli, percorrerà le tappe principali del percorso umano e professionale di Leonardo a bordo di uno scooter Piaggio. La partenza è prevista da Pontedera. Le tappe (sei in Italia e sei in Francia) saranno Vinci, Firenze, Milano, Genova, Ventimiglia, Avignone, Lione, Clermont-Ferrand, Bourges, Tours, Amboise. Durante l'itinerario sono previsti incontri con storici, studiosi, gastronomi, chef, politici, storici dell'arte, architetti, alla scoperta di informazioni, storie e aneddoti sulla vita e sulle opere di Leonardo Da Vinci.

Il viaggio sarà documentato con dei video, presentati insieme all'assessore regionale al Turismo e al direttore di Toscana Promozione Turistica il prossimo 1 giugno, all'interno della XIV edizione del Festival del Viaggio.