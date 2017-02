Ponte all'Indiano, lavori ai 'giunti': chiude un tratto del viadotto

Per effettuare alcune riparazioni ai giunti di dilatazione, fra sabato 18 febbraio e domenica 19 sarà chiuso al traffico un tratto del viadotto all’Indiano. Lo fa sapere una nota dell'amministrazione comunale.

Il divieto di transito, che scatterà alle 6 del mattino di sabato 18 e terminerà alle 6 di lunedì 20 febbraio, riguarderà il tratto compreso fra lo svincolo di raccordo con via Pistoiese e l’incrocio con via Giuseppe Martucci, nella parte di carreggiata con direttrice di marcia verso via Martucci.

Pertanto l’uscita obbligatoria sarà allo svincolo verso via Pistoiese.