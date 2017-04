Nuova viabilità stazione: il traffico evita la "trappola" / FOTO

Buona la "vera" prima della nuova viabilità nella stazione di Santa Maria Novella. Le modifiche erano state apportate già nel weekend, senza particolari problemi, ma oggi era il primo giorno con scuole e uffici aperti: la prova del fuoco.

Non ci sono stati però disagi davanti al rompicapo della viabilità, modificata per consentire l'avvio de cantieri della tramvia in via Valfonda. Complici anche le nuove porte telematiche, soprattutto quella in piazza Stazione sul lato scalette, che impedisce a chi non è residente in zona Ztl di attraversare il centro e arrivare in via della Scala, gli automoblisti hanno scelto un'altra strada.

Il cantiere alla stazione, l'ultimo lotto delle linee 2 e 3, dovrebbe durare fino alla fine dell'anno, per la messa in esercizio delle nuove linee a febbraio 2018. A quel punto convergeranno alla stazione tre linee tramviarie: la 1 (con partenza da Villa Costanza), la 2 (che porterà all'aeroporto) e la 3 (fino all'sopedale di Careggi).