Chiuse la A1 Panoramica per il Giro d'Italia

Dalle ore 07:30 alle ore 17:30 del 18 maggio l'Autostrada a1 Panoramica resterà chiusa in quanto per la prima volta Autostrade per l’Italia ospita una tappa.

Per garantire il passaggio dei ciclisti, giovedì 18 maggio verrà chiusa l'A1 Milano-Napoli Panoramica, nella fascia oraria compresa tra le ore 07:30 e le ore 17:30, con le seguenti modalità:

dalle ore 07:30 alle ore 17:30:

-chiusura dall’allacciamento con la A1 Direttissima (km 262+200) a Pian del Voglio (km 237+200) in direzione di Bologna;

Chiusura tra Pian del Voglio (km 237+200) e Località Aglio (km 255+700) in direzione di Firenze;

Chiusura della stazione di Roncobilaccio in uscita ed in entrata da e verso Bologna e Firenze;

Chiusura della stazione di Pian del Voglio in entrata verso Firenze;

Chiusura delle aree di servizio Roncobilaccio est e Roncobilaccio ovest

Dalle ore 10:00 alle ore 17:30: la chiusura viene estesa all’intero tratto della A1 Panoramica: da Località La Quercia (km 220) all’allacciamento A1 Direttissima (km 262+200) sia verso Firenze sia in direzione di Bologna.

Oltre alle chiusure già in atto, si renderà necessario provvedere ai seguenti ulteriori provvedimenti:

Chiusura della stazione di Pian del Voglio (già chiusa in entrata verso Firenze) in entrata verso Bologna ed in uscita per chi proviene sia da Bologna sia da Firenze;

Chiusura della stazione di Rioveggio in uscita ed in entrata da e verso Firenze e Bologna.

Il traffico proveniente da Firenze e da Bologna sarà dirottato sulla A1 Milano-Napoli Direttissima.

Costanti aggiornamenti sulla situazione della viabilità e sui percorsi alternativi sono diramati tramite: i collegamenti "My Way" in onda sul canale 501 Sky Meteo24; sulla App My Way scaricabile gratuitamente dagli store di Android e Apple; su Sky TG24 HD (canali 100 e 500 di Sky) e su Sky TG24, disponibile al canale 50 del digitale terrestre. Sul sito autostrade.it, su RTL 102.5, su Isoradio 103.3 FM, attraverso i pannelli a messaggio variabile e sul network TV Infomoving in area di servizio. Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 840.04.21.21.