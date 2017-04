Via Verdi, ruba a donna incinta: fermata borseggiatrice 

Ieri pomeriggio la polizia ha arrestato una 57enne bosniaca dopo che aveva portato via il portafogli ad una coppia di cittadine coreane, madre e figlia, quest'ultima incinta di sette mesi, dopo che le aveva seguite in Via Verdi ed era riuscita ad impossessarsi del loro portafogli. A dare l'allarme è stata la figlia, accortasi che la donna aveva infilato le mani nel loro zainetto. Questa l'ha subito seguita, non è mancato un tira e molla, fino a quando non sono intervenuti anche alcuni passanti. Sul posto è arrivata la polizia che ha bloccato la donna con indosso il borsello, al cui interno via erano circa 100 euro in contanti.