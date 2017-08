Via Toselli, lite in strada: ferito con un coltello

Ieri sera, intorno alle 22, un 33enne peruviano è rimasto ferito dopo un'accesa lite in strada scoppiata tra via Boccherini e via Toselli. Sul posto sono arrivati i carabinieri che hanno trovato l'uomo che sanguinava, hanno quindi chiesto l’intervento del personale del 118. Dalla ricostruzione dei fatti è emerso che il sudamericano era stato aggredito da un soggetto con il quale aveva avuto poco prima un diverbio, nato per futili motivi e fomentato dall’assunzione di alcol. La cosa è degenerata tanto che la vittima è stata colpita da un coltello al braccio destro. L'uomo non è in pericolo di vita e ha rifiutato il ricovero ospedaliero.