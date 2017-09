Via Tornabuoni, nella via delle griffe con una pistola giocattolo

Ieri, intorno alle 20, la polizia è intervenuta in Via Tornabuoni dove era stato segnalato un uomo che portava con sé un'arma da fuoco. Giunti sul posto, gli agenti hanno bloccato un 41enne romeno. Quest'ultimo, ubriaco, girava con indosso una pistola giocattolo nella strada conosciuta per i suoi negozi di alta moda. Il 41enne, già noto per altri precedenti, è stato fermato con l'accusa di resistenza a pubblico ufficiale e multato per ubriachezza.