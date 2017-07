Via Tornabuoni: ragazzi derubano coppia di turisti 

Ieri notte, intorno alle 1, una coppia di turisti americani è stata derubata da un quartetto mentre camminava tra Via Tornabuoni e Via della Vigna Vecchia. Il 57enne stava camminando insieme alla moglie, una donna di 48 anni, quando gli si sono avvicinati due ragazzi e due ragazze. Pochi attimi in cui uno dei ragazzi, descritti come nordafricani, ha sfilato dalle tasche dell'uomo un astuccio in ferro, al cui interno vi erano un telefono cellulare e alcune carte di credito. Manovra dopo la quale i giovani si sono divisi. La coppia ha cominciato a seguirli tentando di recuperare quanto gli era stato sottratto. I giovani sono riusciti ad allontanarsi. Le due ragazze, pratesi, entrambe minorenni, sono invece state fermate dalla polizia. Indosso avevano una delle carte rubate poco prima. Sono state accompagnate in questura dove sono stati avvertiti i loro genitori. Una di loro, prima dell'arrivo dei suoi cari, ha morso un agente e sferrato un calcio contro un altro. Poi ha cominciato ad autolesionarsi: si è morsa a un braccio e procurata alcuni graffi alle gambe. Motivo per cui è intervenuto il 118 che ha portato la ragazza in ospedale. Le due ragazze sono accusate di furto. La più giovane anche di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.