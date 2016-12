Via Tornabuoni, borseggio alle turiste davanti alla boutique

Lunedì quattro cittadine bulgare, tra i 19 e 34 anni, sono state arrestate dopo aver borseggiato una coppia di cittadine orientali lungo via Tornabuoni. Il quartetto, come poi riscontrato nelle immagini video dei negozi, ha accerchiato le due donne davanti a una nota boutique. Una di loro ha poi infilato le mani, coperte da un foulard, nello zainetto della coppia portando via il portafoglio. Una delle turiste si è accorta del furto e ha chiesto spiegazioni. Sul posto è intervenuta la polizia che ha fermato il quartetto.