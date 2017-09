Coppia di borseggiatrici in Via de' Tornabuoni: furto coperte dall'ombrello

Lunedì pomeriggio la polizia ha arrestato due cittadine bulgare, di 29 e 33 anni, sorprese mentre derubavano una coppia di turiste americane in Via de' Tornabuoni. Le due, entrambe con precedenti specifici per furto, erano sedute sui gradoni di Palazzo Strozzi quando hanno visto le statunitensi passare per la via delle griffe. A quel punto hanno cominciato a seguirle. La prima, senza che la vittima si accorgesse di niente, ha infilato le mani nello zaino dell'americana riuscendo a tirar via il portafogli. L'altra invece la copriva tenendo aperto un ombrello per non farsi vedere dai passanti.

Gli agenti della squadra mobile le hanno quindi fermate. Una di loro ha finto di accusare un malore. Motivo per cui sul posto è arrivato anche il 118. Appurate le sue buone condizioni di salute, entrambe le donne sono state accompagnate in questura.