Tenta furto all'Isolotto: entra in casa dopo aver sfondato la porta

Ieri sera un 37enne tunisino è finito in manette per essersi introdotto in un'abitazione di Via Simone Martini dopo aver sfondato la porta d'ingresso. Il nordafricano è stato infatti sorpreso da alcuni condomini mentre forzava la porta a calci. Sul posto sono arrivate alcune volanti della polizia. L'uomo ha tentato la fuga - aveva dapprima sfondato una vetrata tornando poi sui suoi passi - ma è stato bloccato. Gli agenti hanno riscontrato che l'appartamento era stato messo a soqquadro. Il 37enne stamani è stato portato in tribunale per la direttissima.