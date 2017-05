Isolotto, anziana sola in casa si trova davanti i ladri 

Ieri sera una 80enne, mentre si trovava nel salotto della sua abitazione, ha sentito un rumore di vetri infranti provenire dalla camera da letto. Motivo per cui si è spostata per vedere cosa stesse accadendo. Qui si trovata davanti due ragazzi che si erano appena introdotti nella sua casa dopo aver sfondato il vetro di una portafinestra con l'utilizzo di un cacciavite. La coppia si è dimostrata particolarmente aggressiva, prendendo la donna per il braccio e chiedendole se fosse sola o se in casa vi era qualcun altro. La pensionata è però riuscita a divincolarsi fuggendo all'esterno dell'appartamento. Quindi ha chiesto aiuto al figlio che, giunto sul posto, si è fiondato dentro la casa non trovando però più nessuno all'interno. E' stato lui, in un secondo momento, a telefonare alla polizia che poi ha effettuato le verifiche sul condominio nei pressi di Via Francesco Martini. La polizia ricorda di chiamare le forze dell'ordine senza compiere gesti che potrebbero mettere a rischio la propria incolumità.