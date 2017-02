Furto in casa in Via Senese: fermati al compro oro

Nel tardo pomeriggio di ieri la polizia ha arrestato tre uomini ritenuti responsabili di aver messo a segno un colpo in un appartamento di via Senese. I tre - cittadini italiani di 26, 42 e 49 anni (due di origine slava e l'altro cagliaritano) - sono stati fermati dalla squadra mobile nei pressi di un compro oro: mentre il guidatore aspettava in macchina, i due complici stavano tentando di vendere due anelli bottino del colpo.



RICOSTRUZIONE - Nel primo pomeriggio, gli uomini della squadra contrasto al crimine diffuso avevano visto due persone, già conosciute alle forze dell’ordine, uscire dal retro di un’abitazione di via Senese e salire a bordo di una macchina guidata da un terzo uomo. L’auto, seguita dagli inquirenti, si è diretta ad un compro oro di Sesto Fiorentino, dove è scattata l’operazione in quanto, nel frattempo, era arrivata alla sala operativa la segnalazione di un furto in appartamento proprio in Via Senese. Il proprietario, un 80enne italiano, rientrando in casa aveva trovato l’appartamento completamente a soqquadro.



La vittima ha chiamato subito il 113, specificando che i ladri gli avevano portato via due anelli d’oro. E sono proprio questi due anelli (riconosciuti dalla parte lesa) che stavano per essere venduti al compro oro, quando la polizia è entrata in azione per arrestarli.



Nell’ambito dell’operazione sono stati sequestrati anche altri monili in oro e preziosi, per i quali sono in corso accertamenti per verificarne la provenienza e rintracciarne eventualmente i legittimi proprietari. Dagli accertamenti si è scoperto che il più giovane dei tre il settembre scorso era finito in manette dopo essere fuggito a bordo di un'auto lungo il litorale Livornese – nella zona di Quercianella – e aver tentato di investire un agente.