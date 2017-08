Via Rossellini, anziana scippata e aggredita in pieno giorno

Scippo violento in pieno giorno domenica a Firenze, in via Rossellini. Un malvivente ha afferrato alle spalle un' anziana di 80 anni, con una mano le ha tappato la bocca perché non gridasse e con l'altra le ha strappato dal collo una catenina d'oro del valore dichiarato di circa 3 mila euro.

La 80enne durante l'aggressione è caduta a terra e quindi è stata portata al pronto soccorso dell'ospedale per accertamenti. Le forze dell'ordine stanno indagando per identificare lo scippatore.