Via del Romito: l'ex Ferrotel diventa uno studentato universitario

Da alloggio per il personale di Ferrovie a studentato universitario. È la nuova vita del complesso immobiliare Ferrotel di via del Romito che porterà, a titolo di compensazione, oltre 420mila euro per riqualificare piazza Baldinucci e la chiesa del Sacro Cuore al Romito.

Lo prevede la convenzione per l'attivazione della scheda del regolamento urbanistico Romito che ha avuto oggi il via libera della giunta di Palazzo Vecchio, su proposta dell’assessore all’urbanistica Giovanni Bettarini.

L’immobile oggetto della trasformazione, detto 'Ferrotel', era utilizzato per l’accoglienza del personale di Ferrovie dello Stato. L’intervento riguarda la ristrutturazione edilizia del complesso immobiliare e la realizzazione di uno studentato universitario.

La somma dovuta a titolo di compensazione (dalle ditte che effettueranno i lavori) è di oltre 420mila euro e andrà a finanziare una serie di progetti. In particolare, 170mila euro saranno destinati alla riqualificazione di piazza Baldinucci, 53mila euro alla realizzazione del cavo in fibra ottica e i restanti 200mila euro al restauro della chiesa del Sacro Cuore al Romito. La delibera dovrà ora passare all'approvazione del consiglio comunale.