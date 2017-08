Via Rebora: il giardino non è sicuro, arriva la denuncia dell'opposizione / FOTO

"10 anni di contrasti tra chi ha costruito e il Comune bloccano il collaudo e non hanno permesso l'apertura regolare dell'area pubblica". E' questa la denuncia di Tommaso Grassi, consigliere comunale di Firenze riparte a Sinistra relativa alla mancata messa in sicurezza del parco dietro Via del Guarlone, precisamente in Via Rebora .

Secondo il gruppo di opposizione "Il Comune rifiuta di acquisirne la proprietà, il privato ritiene di aver ottemperato ai propri oneri e l'impasse perdura da un decennio. Certo, i residenti che abitano nella zona adesso possono usare, a loro rischio e pericolo, l'area dopo che è stata divelta la recinzione. Ma se qualcuno si farà male, di chi sarà la responsabilità? Non c'è dubbio che il Comune non possa ritenersi amministrativamenre e politicamenre esente da responsabilità anche se civilmente e penalmente la responsabilità è dei proprietari attuali e di chi usufruisce di un'area non collaudata e forse neppure a norma di legge".

Quindi il parco viene frequentato comunque dalle famiglie anche se non ha ottenuto tutti gli avalli burocratici necessari. L'area verde non è stata collaudata e per l'opposizione è un pericolo per l'incolumità delle persone che la frequentano.