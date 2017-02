Spavento a Peretola: 30enne trova il ladro in casa

Ieri sera paura in un'abitazione di Via Pratese. Una trentenne si trovava a letto quando ha sentito dei rumori provenire dal bagno. Pensando si trattasse del gatto, in un primo momento ha fatto finta di niente. Poi, sentendo intensificarsi i rumori, è andata a vedere. E, varcata la soglia della camera, davanti alla porta del bagno si è trovata un uomo (capelli biondi e carnagione chiara) che la fissava. Spaventata è corsa in camera, chiudendosi dentro e telefonando al 113. Subito le volanti della polizia sono accorse sul posto accerchiando l'abitazione. Il malvivente era però fuggito, ripassando dalla finestra che aveva forzato.