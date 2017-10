Via Pratese, inseguimento verso Campi Bisenzio

Ieri sera inseguimento lungo Via Pratese. Due giovani sono fuggiti a bordo di uno scooter dopo che una volante della polizia aveva cercato di fermarli per un controllo. La coppia si è allontanata a forte velocità percorrendo controsenso una parte della sopraelevata di Via Lucchese fino a una rotonda. La coppia è rovinata a terra tentando di attraversare la rotatoria. Uno dei due giovani è fuggito tra i campi, l'altro è stato bloccato. L'uomo, con precedenti per spaccio, è stato denunciato. Ha riportato una prognosi di dieci giorni a seguito della caduta.