Via Pratese, centro massaggi a luci rosse: dentro anche una minorenne

Ieri i finanzieri hanno arrestato un 23enne cinese, gestore di un “centro massaggi” nei pressi di Via Pratese, luogo dove era possibile ricevere prestazioni sessuali. L’attività era scaturita dagli esiti di alcuni controlli tributari eseguiti dalle fiamme gialle per verificare la regolarità dell’emissione di scontrini e ricevute fiscali nonché il rispetto della normativa in materia di lavoro nei confronti, tra gli altri, di diverse attività di “centri massaggi” gestite da cittadini di etnia cinese.

Durante uno di questi controlli, all’interno di uno dei locali ispezionati, sono state trovate tre donne (sempre di etnia cinese), di cui una minorenne, trovate in abiti intimi succinti. A seguito di più approfondite ricerche, venivano rinvenuti anche altri elementi probatori che connotavano l’attività di meretricio, quali anti contraccettivi, pillole cosiddette “del giorno dopo”, ricevute di pagamento delle inserzioni su vari siti internet, relative alla stessa attività, e un tablet contenente le conversazioni via chat con i molteplici clienti del centro, con tanto di relativo tariffario delle prestazioni.

Le attività investigative avrebbero consentito di ricostruire la sistematica attività di sfruttamento della prostituzione, anche minorile, organizzata “professionalmente” dal giovane cinese, il quale gestiva il lavoro delle ragazze, impiegate anche 12 o 13 ore al giorno, trattenendo la metà dei compensi ricevuti dai clienti.

Il centro massaggi era anche utilizzato come vera e propria abitazione, sia per le ragazze che per il gestore del centro, essendo dotato di singole stanze con materassi, vasche da bagno, armadi per gli indumenti e una cucina. Alla luce degli elementi raccolti, è stata disposta la misura cautelare della custodia in carcere per il giovane cinese e il sequestro preventivo del centro massaggi. Le attività delle Fiamme Gialle proseguiranno al fine di ricostruire il reale volume d’affari, sottoponendo così a tassazione i proventi derivanti da tale attività illecita.