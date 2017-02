Centro, turista scippata dopo esser uscita da un locale

Ieri notte una 21enne statunitense è stata scippata in Via della Porta Rossa mentre tornava in albergo. La giovane è stata aggredita da un uomo – descritto come un soggetto di mezza altezza dalla carnagione chiara - dopo esser uscita da alcuni locali notturni. Questo le ha portato via un iPhone6. La giovane non è rimasta ferita. Ha poi chiesto aiuto in un albergo dal quale è scattata la chiamata al 113.