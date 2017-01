Spaccio di droga in Via Pistoiese: fermato alla pensilina dell'autobus

Ieri i carabinieri di Peretola hanno fermato un 26enne marocchino dopo che aveva lasciato cadere un involucro con 8.5 grammi di hashish vicino alla pensilina dell'Ataf di via Pistoiese. Il servizio di controllo era stato disposto nella zona in quanto frequentata da numerosi pusher. Indosso al giovane sono stati trovati anche 200 euro in contanti ritenuti frutto dell’attività illecita.