Via Pistoiese, rapina con pistola in una sala giochi

Ieri sera, intorno alle ore 22.00, rapina a mano armata nella sala giochi Play Game di via Pistoiese. Un uomo, con in testa un casco e sul volto degli occhiali da sole, è entrato all'interno del locale puntando una pistola contro il barista. Si è fatto consegnare l'incasso della serata: circa 3mila euro. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Firenze e del nucleo radiomobile. Oltre agli uomini della sezione investigazioni scientifiche che hanno eseguito un sopralluogo. Indagini in corso.