Via Pistoiese, al via la messa in sicurezza della strada più pericolosa della città

E’ una delle strade meno sicure della città, c’è da avere paura ad attraversarla a piedi. Già nel bilancio del 2016 il Comune aveva stanziato dei fondi per mettere in sicurezza via Pistoiese ma i lavori non sono mai partiti. Lunedì 21 agosto sembra la volta buona. Inizieranno i lavori agli incroci e attraversamenti pedonali di via Pistoiese. I cantieri rimarranno aperti per 8 mesi e interesseranno il tratto dalla rotatoria in corrispondenza della rotatoria subito dopo il confine comunale fino a via del Pesciolino. I lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali continueranno invece fino al termine della strada, all’incrocio con via Baracca.

Il progetto di messa in sicurezza della strada avrà un costo di quasi 1 milione e mezzo di euro.

Prima di tutto saranno realizzati attraversamenti pedonali rialzati e semaforizzati per garantire maggiore sicurezza ai pedoni. E per renderli più evidenti sarà utilizzato l’asfalto rosso; anche le aree degli incroci saranno rialzate rispetto alla strada e colorate di rosso, in modo da indurre nei conducenti dei veicoli una maggiore attenzione. E ancora tutti gli incroci saranno regolati da semafori in modo da eliminare le traiettorie intersecanti tra i veicoli.

Grande attenzione è poi dedicata alla carreggiata stradale: questa sarà riorganizzata in modo da migliorare la percezione degli spazi disponibili e al tempo stesso indurre una riduzione della velocità. In concreto saranno realizzate corsie di larghezza costante e in maniera tale da avere tre corsie: due in un senso ed una in senso opposto, suddivise da cordolatura centrale. In questo modo sarà possibile prevedere due corsie dove sono presenti elementi che possono ostacolare il transito regolare, come le fermate dei bus o le postazioni per la raccolta dei rifiuti.

Previsto anche il potenziamento e adeguamento degli impianti di illuminazione in corrispondenza degli incroci e degli attraversamenti pedonali con utilizzo di illuminazione a led.

Il progetto, frutto di uno studio elaborato da Lorenzo Domenichini dell’Università di Firenze, è stato autorizzato da parte del Ministero delle Infrastrutture per l’utilizzo anche di segnaletica sperimentale.

Infine i provvedimenti di circolazione. Da lunedì e fino al 30 settembre saranno istituiti divieti di sosta e restringimenti di carreggiata nel tratto compreso fra i numeri civici 433B e 421.