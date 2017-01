Via Pistoiese, finti corrieri derubano azienda di borse griffate

Ieri mattina maxi-furto di merce dentro l'azienda Contemporary Bags. Due uomini si sono presentati con indosso due pettorine del corriere Bartolini dicendo di dover ritirare la rimanenza di una spedizione di borse firmate. La coppia ha poi cominciato a caricare un furgone con una cinquantina di colli, il valore della merce è stimato in circa 50mila euro, per poi allontanarsi. Subito dopo un vero corriere "Bartolini" si è presentato nell'azienda di Via Pistoiese facendo così saltar fuori il raggiro. Sul posto è intervenuta la polizia che ora indaga sull'accaduto. Nel maggio 2015 furti simili si verificarono nel Valdarno fiorentino. Dopo numerose indagini i carabinieri arrestarono quattro cittadini partenopei.