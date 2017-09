Via Pisana, troppo traffico e i cittadini si organizzano

"La situazione sta diventando insostenibile, ci sono macchine di continuo in via Pisana tra Ponte a Greve e Casellina. Code infinite la sera e la mattina, chiediamo ai Comuni di Firenze e Scandicci di cambiare qualcosa". Sono le parole di Alessio Ammannati, uno dei residenti in via Pisana che hanno denunciato la situazione alle amministrazioni.

Il traffico è aumentato in modo significativo negli ultimi anni portando con sè numerosi disagi: un peggioramento della qualità dell'aria e soprattutto problemi di sicurezza. La carreggiata è infatti affiancata da un marciapiede troppo stretto che rende difficile il passaggio dei passeggini e delle carrozzine dei disabili. "Chiediamo di istituire un senso unico e di avere marciapiedi più grandi e protetti come è stato fatto nella zona di Peretola", spiega Ammannati. Altra soluzione sarebbe quella di dirottare parte del traffico su viale Nenni o via Baccio da Montelupo.

L'assessore Giorgetti dovrebbe già essersi fatto carico della situazione ma il comitato di residenti non ha ancora ricevuto risposte ufficiali. "Il problema è che dovranno mettersi d'accordo due amministrazioni: Scandicci e Firenze", spiega il comitato.

"Aspettiamo una risposta dalle amministrazioni - annuncia Ammannati - altrimenti ci mobiliteremo".