Via Pisana, 30enne morta nella camera d'albergo

Questa mattina una trentenne di Prato è stata trovata senza vita all'interno di una camera d'albergo di Via Pisana. Non è escluso che il decesso sia legato ad un'overdose di stupefacenti, forse cocaina. A dare l'allarme è stato il portiere della struttura ricettiva a quattro stelle non lontana da Porta San Frediano.



Dopo l'intervento del 118, sul posto è intervenuta la polizia. Adesso indaga la squadra mobile. Il corpo della donna è stato portato all'istituto di medicina legale su disposizione del pm di turno.

Ancora ieri mattina, una 44enne è stata trovata in overdose in un'abitazione di Via Pistoiese dopo aver assunto massiccie dosi di cocaina. Solo una settimana fa una ragazza di 24 anni è collassata in strada per aver assunto stupefacenti.