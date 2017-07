Via dei Pandolfini senza regole: ferito al braccio con una bottiglia

Via dei Pandolfini si conferma un angolo turbolento delle notti fiorentine. Non si contano gli episodi avvenuti in questo fazzoletto di città, a due passi da Santa Croce, per cui sono spesso dovuti intervenire polizia e carabinieri. Oltre al 118. L'ultimo ieri sera quando un cittadino marocchino di 34 anni è stato soccorso per una profonda ferita al braccio. Agli agenti intervenuti ha raccontato di esser stato colpito da una bottigliata mentre divideva due cittadini albanesi che stavano litigando.