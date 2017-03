Via Palazzuolo, seguite e rapinate dopo la discoteca: piede rotto per una 26enne

Erano appena uscite dalla discoteca Space di via Palazzuolo, quando si sono accorte di essere seguite da due giovani. Le due ragazze, una portoghese e una spagnola, si sono fermate per dire ai due di lasciarle in pace.

A questo punto i due le hanno però aggredite, strappando a entrambe la borsa. Le ragazze non si sono date per vinte e hanno iniziato ad inseguire i due, che si erano dati alla fuga. Li hanno raggiunti all'altezza di piazza Santa Maria Novella.

Qui la ragazza spagnola è riuscita a riprendersi la borsa. Alla sua amica, portoghese di 26 anni, è andata peggio: il giovane che le aveva rubato la borsa, risultato poi essere un marocchino di 25 anni, l'ha colpita con delle gomitate e l'ha buttata contro un chiosco e poi a terra, provocandole la frattura di un piede e varie escoriazioni alle ginocchia.

Alla scena, avvenuta intorno alle 4:30 di questa mattina, ha assistito un ragazzo di 26 anni, che passeggiava con la sua ragazza. Il 26enne ha rincorso l'aggressore, riuscendo a fermarlo in piazza Ottaviani, poco distante da Santa Maria Novella.

L'aggressore è risultato essere un 25enne di origini marocchine, arrestato poco dopo da una volante della polizia, nel frattempo sopraggiunta. Poco dopo si è scoperto che l'arrestato, poche ore prima, aveva anche rubato un cellulare a una 20enne in piazza Santa Croce.

L'altro complice è riuscito a darsi alla fuga. La ragazza alla quale è stata riscontrata la rottura del piede è stata portata all'ospedale di Santa Maria Nuova.