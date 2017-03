Via Palazzuolo, ruba cellulare a una ragazza: minaccia la vittima con un coltello 

Sabato sera i carabinieri hanno arrestato un 34enne marocchino dopo che aveva derubato una ragazza di 28 anni nei pressi della stazione di Santa Maria Novella. L'uomo aveva portato via l'iPhone7 della donna, cominciando poi a correre in strada, ricorso dalla vittima e un passante, fino a Via Mannelli. Una volta qui, ha minacciato la coppia con un coltello guadagnandosi così la fuga. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che sono riusciti a raggiungere, pochi minuti dopo, il nordafricano mentre passeggiava in Via Palazzuolo. Il telefono, recuperato, è stato restituito alla vittima.