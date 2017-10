Via Palazzuolo, diverbio in un locale: pugni in faccia

Ieri notte botte all'interno di un locale di Via Palazzuolo. Tutto è scaturito dall'atteggiamento di due cittadini albanesi che hanno importunato più volte delle ragazze sedute ad un tavolo. Un amico delle ragazze è quindi intervenuto per difenderle. Uno degli albanesi, di 23 e 25 anni, l'ha però colpito con un pugno in faccia. Poi è stato colpito anche un dipendente del locale intervenuto per evitare che la situazione precipitasse. I due aggressori, già noti per reati contro il patrimonio, si sono allontanati prima dell'arrivo della polizia. Gli agenti li hanno rintracciati in Borgo Ognissanti. Sono stati denunciati per violazione delle norme in materia di immigrazione.