Degrado, furto al ristorante Maso' di Via Palazzuolo

Nel weekend furto all'interno del ristorante Maso'. Ignoti si sono introdotti all'interno del locale tra Via Maso Finiguerra e Via Palazzuolo portando via alcune migliaia di euro in contanti. I malviventi hanno utilizzato un flessibile per tagliare la cassaforte. Sul posto è intervenuta la polizia.



Duro il commento del comitato di zona: "Via Palazzuolo il giorno dopo i bliz delle forze dell'ordine , una bella SPACCATA con tanto di cassaforte aperta con un flessibile . Ristorante Maso' noto a tutti noi per la sua ottima cucina è stato derubato . Vedendo queste scene ormai quotidiane sembra che più denunci e chiedi aiuto più i malviventi che frequentano la nostra zona alzino la posta in gioco. DA PIANGERE VERAMENTE. Ormai ne il Comune ne le Forze dell'ordine possono accettare una cosa del genere. Noi come comitato ci mobilitiamo e faremo anche rumore".