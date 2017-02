Via Palazzuolo, fiaccolata contro il 'degrado': "In 10 anni niente è cambiato"

Una fiaccolata contro il 'degrado' in via Palazzuolo. L'annuncia su Facebook il comitato cittadino Palomar Palazzuolo per giovedì prossimo, 2 marzo.

“Dopo non pochi sforzi tutto è pronto per la fiaccolata”, si legge nel post, che invita alla partecipazione anche gli altri comitati cittadini, “per capire i problemi altrui e darci aiuto reciproco per le future iniziative”.

“2007 – 2017, in dieci anni nulla è cambiato. Spaccio, violenza, gioco d'azzardo, abuso di alcol, risse e illegalità diffusa: è la vita quotidiana in via Palazzuolo”, si legge nel volantino che annuncia la fiaccolata, che partirà alle 19 dal lato della via che si affaccia su Porta a Prato.

Tra le richieste del comitato, “una qualità della vita migliore, il ripristino della legalità a 360 gradi, più rispetto dalle istituzioni e un contrasto serio allo spaccio diffuso”.