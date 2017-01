Via Palazzuolo, ruba smartphone in discoteca: 22enne sorpresa dai buttafuori

La notte scorsa una 22enne bulgara è stata denunciata per furto dopo aver portato via alcuni telefoni di ultima generazione all'interno della discoteca Space di Via Palazzuolo. A dare l'allarme è stato l'attento personale del locale notturno dopo aver sorpreso la ragazza, già nota per reati della stessa specie, che si aggirava con fare sospetto all'interno del locale. Subito è scattata la telefonata al 112. Una volta sul posto i militari hanno trovato indosso alla ragazza tre smartphone portati via ad altrettanti clienti del locale. Tutti i dispositivi sono stati riconsegnati.