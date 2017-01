Via Palazzuolo, controlli in un fondo: denunciato 44enne

Ieri controlli della polizia in un fondo in Via Palazzuolo. Gli agenti sono intervenuti dopo alcune segnalazioni per disturbo della quiete pubblica. Una volta sul posto hanno identificato i presenti, quasi tutti cittadini sudamericani: un cittadino domenicano di 44 anni è stato denunciato dopo esser stato trovato di un tirapugni. La polizia sta effettando verifiche sul fondo.

Non manca un commento, pepato, del comitato Palomar: "Un intervento della polizia al fantastico 97 rosso di via Palazzuolo, fantastico perché noi non ci si può credere che ancora esista davvero un posto simile ...".