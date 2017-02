Via Palazzuolo, blitz della municipale: chiuso un negozio, multe per migliaia di euro

Blitz della polizia municipale in via Palazzuolo e zone limitrofe. 25 vigili, accompagnati da 18 ispettori del lavoro, hanno controllato ieri, nell'arco dell'intero pomeriggio, oltre 20 esercizi commerciali di vario genere.

Sono stati passati al setaccio minimarket, kebabbari, pizzerie, bar e ristoranti. Diverse le irregolarità rilevate, che hanno portato ad alcuni sequestri e alla chiusura temporanea di un esercizio commerciale per la presenza al suo interno di un unico lavoratore non assunto. Circa 20 le multe comminate, per un valore di diverse migliaia di euro.