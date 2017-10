Leopoldo, borseggiata un'anziana: portate via le medicine

Ieri, poco dopo le 19, una 80enne è stata borseggiata in Via del Palazzo Bruciato. La pensionata si era chinata un attimo, appoggiando la borsa a terra. Una frazione di secondo bastata a una coppia, un uomo e una donna, per strappare via la borsa all'anziana e fuggire a piedi fino a un'auto. La vittima, vista l'età, non è riuscita a raggiungerli. All'interno della borsa, oltre ai documenti e i soldi, l'anziana custodiva le medicine. Sul posto è intervenuta la polizia.