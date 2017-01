Via Nazionale, con la porta telematica 850 autobus al giorno

"Entro i primi di marzo in via Nazionale sarà attiva la porta telematica e introdotta la corsia preferenziale". A dirlo, questa mattina in consiglio comunale, è l'assessore ai lavori pubblici Stafano Giorgetti.

La nuova corsia preferenziale, annunciata nelle ultime settimane, servirà a separare il traffico privato dal trasporto pubblico nell'ultimo tratto di via Nazionale, per evitare il caos totale vista la chiusura di via Valfonda, a causa dei cantieri della tramvia.

Passeranno su via Nazionale, verso la stazione di Santa Maria Novella, i bus che ora entrano da via Valfonda, i taxi, i mezzi di soccorso e gli altri autorizzati. Auto e mezzi privati saranno invece deviati su un percorso alternativo, con una svolta a destra e il passaggio da piazza del Crocifisso e via Cennini, invertita di senso.

Il giorno esatto in cui sarà installata la porta telematica sarà comunicato entro la fine di questa settimana. Sarà installata probabilmente dopo l'incrocio con via Guelfa, così che questa resti la via utilizzabile, svoltando a sinistra, per raggiungere il mercato centrale.

La svolta da via Nazionale verso destra, per i mezzi privati che vogliono raggiungere la stazione, sarà probabilmente all'altezza di piazza Indipendenza: anche in questo caso il percorso alternativo non è stato ancora ufficializzato.

Da via Nazionale, da inizio marzo, transiteranno dunque circa 800/850 autobus al giorno. Due delle linee Ataf che al momento arrivano alla stazione da via Valfonda saranno deviate su via Jacopo da Diacceto, per alleggerire il transito su via Nazionale.