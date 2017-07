Via Masaccio, la rinascita del complesso ex Telecom

Nuova vita per il complesso immobiliare ex Telecom di via Masaccio che vedrà il recupero di tutta l’area con oltre 1,2 milioni di euro di opere di compensazione. Quest’ultime consisteranno in una nuova rete in fibra ottica, il rifacimento di tutta l’area esterna al Parterre e di numerose strade della zona, oltre al completo restauro dell’arco dei Lorena di piazza della Libertà. È il ‘pacchetto’ legato alla convenzione per l’attivazione della scheda del regolamento urbanistico ex Telecom Masaccio che ha avuto ieri il via libera del Consiglio comunale dopo l’ok della giunta su proposta dell’assessore all’Urbanistica Giovanni Bettarini.

“Un nuovo importante intervento di recupero di immobili non utilizzati della città, che torneranno a vivere rinnovando il volto di tutta l’area – ha detto Bettarini – Un’occasione per nuove iniziative nell’edilizia e nell’economia fiorentina che porterà a realizzare un mix di funzioni nel complesso ex Telecom e a riqualificare tutte le aree esterne al Parterre, rifare il manto stradale di via Masaccio e delle vie intorno, portando anche la fibra ottica e restaurando l’arco dei Lorena di piazza della Libertà.”.

Il complesso immobiliare ex Telecom Masaccio si compone di due edifici tra via Masaccio e via Fattori su una superficie di oltre 15 mila metri quadrati, realizzato nei primi anni ’60 e utilizzato da Telecom fino alla dismissione degli anni ’90. L’intervento prevede la realizzazione di un mix di destinazioni d’uso: residenziale comprensiva degli esercizi commerciali di vicinato 45%, commerciale relativa alle medie strutture di vendita 15%, turistico-ricettiva 25% e direzionale comprensiva delle attività private di servizio 15 per cento.