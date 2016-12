Via Masaccio, anziana presa alle spalle: scippo nel palazzo

Era appena tornata dal fare la spesa quando è stata presa alle spalle da un uomo davanti alla porta di casa. E' successo nel tardo pomeriggio di ieri nella zona di Via Masaccio. La vittima sarebbe stata seguita fin dentro il portone e poi fino al pianerottolo. La donna non ha saputo fornire una descrizione precisa dell'uomo, quest'ultimo si è allontanato favorito dallo spengersi delle luci del palazzo.



Lunedì mattina un episodio analogo si era verificato in viale Palmiro Togliatti. Un uomo, con in testa un casco integrale, ha spintonato una 57enne strappandole poi di mano la borsa. Questa, poi ricorsa a cure mediche, l'ha inseguito insieme ad alcuni testimoni. Motivo per cui il malvivente ha abbandonato il bottino allontanandosi.

CELLULARI - Nell'ultimo periodo un altro fenomeno si sta verificando sulle strade cittadine: il furto di smartphone al "volo". La vittima viene affiancata in strada durante una chiamata o mentre invia messaggi, attimi di "distrazione" di cui approfittano i malviventi per strappare di mano il dispositivo. Ieri l'ultimo caso: una ventiseienne stava passeggiando per via Magellano quando un uomo le ha strappato di mano lo smartphone.