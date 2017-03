Via Masaccio, aggredito fuori da scuola per rifarsi dello sgarro: minorenne in ospedale

Ieri mattina, poco prima che la campanella suonano l'inizio delle lezioni, un 17enne ha colpito al volto un 16enne fiorentino all'esterno dell'Istituto superiore Benvenuto Cellini di Via Masaccio. Da quanto ricostruito, il 17enne (originario dell'Est Europa, che in città studia in un altro istituto) dopo aver inveito contro il 16enne lo avrebbe colpito con un pugno mentre stringeva in mano una pietra.

La vittima, frastornata, è comunque riuscita ad entrare in aula. Poi, a causa di una vistosa perdita di sangue dall'orecchio, è stato accompagnato all'ospedale di Santa Maria Nuova. Dove poi sono arrivati anche i genitori.

Il giovane uscirà dal nosocomio fiorentino con una prognosi di trenta giorni per un "trauma lacero alla regione auricolare con emotimpano". Da quanto ricostruito dalla polizia, l'aggressione sarebbe legata ad un precedente screzio tra i due ragazzi scaturito per futili motivi. Sguardi, battute e il furto di un cappellino a bordo di un treno.