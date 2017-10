Via di Mantignano, rientra in casa nella notte e sorprende i ladri

Brutta sorpresa ieri notte per un fiorentino che è rincasato verso le 23 e 30 nella sua abitazione in Via di Mantignano.

L'uomo è rientrato a casa verso quell'ora e ha visto che due persone stavano portando via una bicicletta dalla casa accanto, di proprietà del fratello. L'uomo ha chiamato la polizia ma, per paura che il furto venisse messo a segno, ha bloccato i due ladri. Uno è riuscito a scappare. E' riuscito però a bloccare fino all'arrivo delle forze dell'ordine un 18enne - residente al campo nomadi del Poderaccio - . Il ragazzo è stato arrestato. La bici è stata restituita al legittimo proprietario, così come un decespugliatore che il giovane aveva cercato di rubare.