Via Guelfa, anziana truffata da finto poliziotto

Ieri mattina una 86enne è stata raggirata nella sua abitazione dopo che un uomo, spacciatosi per un poliziotto, le ha suonato il campanello. Questo le ha spiegato che il figlio era rimasto coinvolto in un incidente stradale e che servivano dei soldi per pagare una sorta di cauzione. Stessa "trama" dell'ormai nota truffa del finto avvocato. L'uomo si è poi presentato alla porta insieme ad un secondo soggetto, fintosi un legale, con il quale si è poi allontanato con mille euro in contanti consegnati dalla pensionata. L'anziana, che solo dopo si è resa conto del raggiro, ha quindi chiamato il 113.