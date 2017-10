Via del Ghirlandaio: lite tra amici, colpito con un pugno

Ieri notte, intorno alle 4, un 42enne senegalese è stato colpito da uno sconosciuto mentre discuteva con un'amica in Via del Ghirlandaio. Ricostruendo la vicenda, proprio mentre il 42enne questionava con la 25enne italiana, l'uomo (sembra di lingua araba) l'ha colpito con un pugno e un calcio quasi volesse sedare la lite. Quindi si è allontanato. La 25enne è tornata a casa. Il 42enne ha chiesto l'intervento del 113 e del 118 per alcune escoriazioni provocatisi durante l'aggressione.