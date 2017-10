Via Ghibellina, rapina a mano armata in un bar

Ieri sera rapina a mano armata in un bar-tabaccheria di Via Ghibellina. Due uomini, dopo aver consumato un panino dentro il locale che si liberava dai clienti, hanno estratto una pistola e minacciato il titolare. Quindi si sono fatti consegnare l'incasso, circa 2500 euro in contanti. Si sono quindi allontanati scappando a piedi verso Borgo Allegri. Sul posto è intervenuta la polizia. Gli agenti della squadra mobile stanno visionando i filmati delle telecamere di zona.