Via Benedetto Fortini: sorpreso a rubare in casa

Ieri mattina la polizia ha arrestato un 59enne sorpreso a rubare in un'abitazione di Via Benedetto Fortini. La proprietaria, una cittadina stutunitense, aveva sentito dei rumori mentre si trovava con il figlio piccolo al secondo piano della casa. Scesa a controllare cosa stesse accadendo ha sorpreso l'uomo mentre teneva in mano la sua macchina fotografica: il 59enne si è subito allontanato. La donna ha cominciato a gridare, richiamando l'attenzione di alcuni manovali che lavoravano poco distante. Intanto il 59enne è salito in sella ad uno scooter, risultato rubato, scappando via inseguito da un muratore e la donna. La fretta però ha fatto andare a sbattere il 59enne contro un'auto. Sul posto è poi arrivata la polizia che lo ha arrestato. L'uomo, con a carico qualche precedente, è stato processato per direttissima.