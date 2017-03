Il maltempo di ieri sera ha causato un avvallamento in viale Forlanini. Una corsia è stata dunque transennata e chiusa al traffico nella notte, rimanendo chiusa anche nella mattinata odierna per consentire l'intervento di ripristino da parte dei tecnici della Sas. Pesanti le ripercussioni sul traffico in tutta la zona di Novoli e dintorni.